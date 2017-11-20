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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБоязнь иглы у малагасийцев приводит к распространению чумы
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Боязнь иглы у малагасийцев приводит к распространению чумы


Боязнь иглы у малагасийцев приводит к распространению чумы
Фото: AmericaRU.com
Вспышка бубонной и пневмонической чумы на Мадагаскаре может распространяться дальше из-за абсурдной причины - страха перед иглой.

Пациенты, переносящие чуму, бегут из больниц по всей стране, потому что боятся уколов. Министерство здравоохранения страны предупреждает, что болезнь заразна, каждый, кто имел контакты с инфицированными должен пройти срочное лечение. Инфицированному пациенту следует поставить капельницу с антибиотиками на срок до пяти дней.

Зафиксирован случай, когда пациент сбежал и добрался до дома, прежде чем его вернули обратно в карету скорой помощи и отвезли в больницу.

«Люди в нашей стране не привыкли к больницам», - объясняет заместитель представителя ЮНИСЕФ Жан Бенуа-Мейш (Jean Benoit Manhes).

Всемирная организация здравоохранения объявила, что число погибших в стране перевалило за 170, а еще 2 119 заражены.
Соседним странам было предложено предугадать возможность распространения вспышки у них. Болезнь, которая лихорадит Мадагаскар каждый год, заражает в среднем 600 человек за каждый сезон. Передается воздушно-капельным путем.

Пневмоническая чума - тяжелая инфекция легких, вызванная бактерией Yersinia pestis. Симптомы могут включать слабость, лихорадку, кашель и боли в груди. Если болезнь не лечить, она может привести к летальному исходу в течение 36 часов после появления симптомов.
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