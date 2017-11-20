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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Нью-Йорке призывают принять меры со строительными лесами
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В Нью-Йорке призывают принять меры со строительными лесами


В Нью-Йорке призывают принять меры со строительными лесами
Фото: AmericaRU.com
Член совета города Нью-Йорк призывает к действиям после того, как в Нижнем Манхэттене в воскресенье рухнули строительные леса, ранив шесть человек.

Инцидент произошел сразу после 11:30 в районе пересечения Бродвея и Принс-стрит. На месте происшествия разбросаны деревянные доски по всей улице. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, советник Бен Каллос (Ben Kallos) планирует ввести правки в законодательство, которое бы предусматривало, чтобы строительные леса удались в течение семи дней, если нет текущей работы.

«Леса не позволяют нам оставаться в безопасности рядом со зданиями, поэтому нужно принять меры безопасности», - сказал Каллос.

Он добавил, что строительные леса часто остаются на неопределенное время, потому что так менее накладно для строительных компаний.

Из-под обломков пожарным удалось вытащить двоих пострадавших. Они и трое других были доставлены в больницу для лечения незначительных, не связанных с опасностью для жизни травм.

В ходе расследования было выявлено, что виноват сильный ветер, фанерные детали конструкции выполнили роль парусов и она отделилась от стены.
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