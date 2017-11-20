В Нью-Йорке призывают принять меры со строительными лесами

20 ноября 2017 года, 16:43

Фото: AmericaRU.com

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Член совета города Нью-Йорк призывает к действиям после того, как в Нижнем Манхэттене в воскресенье рухнули строительные леса, ранив шесть человек.Инцидент произошел сразу после 11:30 в районе пересечения Бродвея и Принс-стрит. На месте происшествия разбросаны деревянные доски по всей улице. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, советник Бен Каллос (Ben Kallos) планирует ввести правки в законодательство, которое бы предусматривало, чтобы строительные леса удались в течение семи дней, если нет текущей работы.«Леса не позволяют нам оставаться в безопасности рядом со зданиями, поэтому нужно принять меры безопасности», - сказал Каллос.Он добавил, что строительные леса часто остаются на неопределенное время, потому что так менее накладно для строительных компаний.Из-под обломков пожарным удалось вытащить двоих пострадавших. Они и трое других были доставлены в больницу для лечения незначительных, не связанных с опасностью для жизни травм.В ходе расследования было выявлено, что виноват сильный ветер, фанерные детали конструкции выполнили роль парусов и она отделилась от стены.