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Смертельное ДТП на Окинаве: арестован американский военный


Смертельное ДТП на Окинаве: арестован американский военный
Фото: AmericaRU.com
Морской пехотинец из США был арестован после смертельной аварии на японском острове Окинава в начале воскресного утра. Рядовой первого класса Николас Джеймс-Маклин (Nicholas James-McLean) не справился с управлением внедорожника и столкнулся с другим транспортным средством, водитель которого скончался на месте.

Погибшим оказался местный житель, 61-летний Юн Таманаха (Jun Tamanaha), сообщили для CNN в полицейском отделе административного центра Окинавы Наха. Содержание алкоголя в крови Джеймса-Маклина в три раза превышало допустимые нормы.

Жители Окинавы в течение многих лет протестуют против военного присутствия США на южном японском острове, в основном из-за насильственных и фатальных происшествий с участием военнослужащих США.

Дело будет отправлено в прокуратуру Наха во вторник утром, где будет проведено расследование и вынесено решению по обвинению Джеймса-Маклина.

«Очень печально, что эта авария случилось, вопреки тщательному осуществлению превентивных мер в обеспечении порядка», - заявил на пресс-конференции главный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга (Yoshihide Suga).

Американский военный персонал и гражданские подрядчики, работающие в американских войсках, только в этом году были обвинены в нескольких преступлениях на Окинаве. С января по октябрь 2017 года двое были арестованы по обвинениям в грабеже, два по обвинению в изнасиловании и шесть по обвинению в насильственных преступлениях, согласно веб-сайту полиции префектуры Окинава.
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