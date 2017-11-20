Смертельное ДТП на Окинаве: арестован американский военный

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Погибшим оказался местный житель, 61-летний Юн Таманаха (Jun Tamanaha), сообщили для CNN в полицейском отделе административного центра Окинавы Наха. Содержание алкоголя в крови Джеймса-Маклина в три раза превышало допустимые нормы.
Жители Окинавы в течение многих лет протестуют против военного присутствия США на южном японском острове, в основном из-за насильственных и фатальных происшествий с участием военнослужащих США.
Дело будет отправлено в прокуратуру Наха во вторник утром, где будет проведено расследование и вынесено решению по обвинению Джеймса-Маклина.
«Очень печально, что эта авария случилось, вопреки тщательному осуществлению превентивных мер в обеспечении порядка», - заявил на пресс-конференции главный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга (Yoshihide Suga).
Американский военный персонал и гражданские подрядчики, работающие в американских войсках, только в этом году были обвинены в нескольких преступлениях на Окинаве. С января по октябрь 2017 года двое были арестованы по обвинениям в грабеже, два по обвинению в изнасиловании и шесть по обвинению в насильственных преступлениях, согласно веб-сайту полиции префектуры Окинава.
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