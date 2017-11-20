Только 10% американцев едят достаточно фруктов и овощей

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Темпы потребления свежих растительных продуктов остаются самыми низкими в Западной Вирджинии, в то время как в Аляске и Вашингтоне -самые высокие показатели. В целом, овощи и фрукты, в основном, едят состоятельные американцы, потребление их на минимуме остается у тех, кто живет в бедности.
По данным ЦКЗ отсутствие витаминов, минералов и клетчатки, которые обеспечивают фрукты и овощи, может привести к тому, что взрослые подвергаются большему риску хронических заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания.
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