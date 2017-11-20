Недалеко от Земли найдена потенциально обитаемая планета, на которой год длится 10 дней

20 ноября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Экзопланета Ross 128 b, найденная недалеко от Земли, может быть обитаемой. Удивительно, что год на ней длится около 10 земных суток.Ross 128 b вращается вокруг красного карлика в 11 световых годах от нас. Это вторая ближайшая к нам экзопланета, температура на которой подходит для развития жизни – она находится в так называемой «обитаемой зоне». Ross 128 b b очень близка к своей звезде, поэтому имеет короткую орбиту, а звезда насколько холодная, что не «обжигает» мир». Кроме того, красный карлик практически не дает мощного убийственного излучения частиц, что также может способствовать развитию жизни.Международная команда астрономов сделала открытие планеты с помощью телескопа в обсерватории Ла Силла в Чили.