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Почему умные люди берут социальное обеспечение в 62?


Почему умные люди берут социальное обеспечение в 62?
Фото: AmericaRU.com
Многие из нас мечтают о том, чтобы рано уйти на пенсию, но зачастую это просто невозможно. Если вы не успеваете откладывать средства на пенсию, вам, возможно, придется трудиться намного дольше, чем хотелось бы. Поэтому многим людям стоит рассмотреть возможность получения социального обеспечения в возрасте 62 лет.

Администрация социального обеспечения определяет для каждого «полный» пенсионный возраст, в котором американцы могут начать получать свою пенсию. Независимо от полного пенсионного возраста, можно также начать получать пособия по выходу на пенсию в возрасте до 62 лет или в возрасте до 70 лет.

Согласно расчетам, если начать получать пенсию раньше, уровень выплат составит не 2,5 тысячи долларов в месяц, а 2 тысячи. «Вы получите примерно такую же сумму в пожизненных пособиях независимо от того, хотите ли вы начать получать пособия в возрасте 62 лет или позднее, при наступлении полного пенсионного возраста», - говорят в администрации.
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