Почему умные люди берут социальное обеспечение в 62?

Фото: AmericaRU.com
Администрация социального обеспечения определяет для каждого «полный» пенсионный возраст, в котором американцы могут начать получать свою пенсию. Независимо от полного пенсионного возраста, можно также начать получать пособия по выходу на пенсию в возрасте до 62 лет или в возрасте до 70 лет.
Согласно расчетам, если начать получать пенсию раньше, уровень выплат составит не 2,5 тысячи долларов в месяц, а 2 тысячи. «Вы получите примерно такую же сумму в пожизненных пособиях независимо от того, хотите ли вы начать получать пособия в возрасте 62 лет или позднее, при наступлении полного пенсионного возраста», - говорят в администрации.
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