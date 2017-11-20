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Главная страница → Раздел: События/СкандалыУбийца Чарльз Мэнсон, лидер смертоносного культа 60-х годов, умер в 83 года
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Убийца Чарльз Мэнсон, лидер смертоносного культа 60-х годов, умер в 83 года


Убийца Чарльз Мэнсон, лидер смертоносного культа 60-х годов, умер в 83 года
Фото: AmericaRU.com
По информации Калифорнийского департамента исправительных учреждений, знаменитый убийца Чарльз Мэнсон (Charles Manson), лидер культа 1960-х годов под названием «Семья Мэнсона», умер в воскресенье по естественным причинам. Ему было 83 года.

Мэнсон и его сторонники совершили несколько ужасающих убийств. Среди их жертв – актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански, которая была на 8-м месяце беременности. Мэнсон организовал культ, создавший волну насилия в августе 1969 года, в результате которой погибли семь человек. Всю оставшуюся жизнь Мэнсон провел в тюрьме, все его сторонники также отбывают пожизненный срок.

Мэнсон получил девять пожизненных сроков, 12 раз лишался условно-досрочного освобождения. Его известность, подкрепленная популярными книгами и фильмами, сделала его культовой фигурой для тех, кто был очарован его темными апокалипсическими видениями. Все члены культа считали его едва ли не богом и были рабски послушны ему.

Зверские убийства начались 9 августа 1969 года в доме актрисы Шарон Тейт и ее мужа, знаменитого режиссера Романа Полански. В то время он был вне страны. Первымм их жертвами стали сама Тейт, знаменитый стилист Джей Себринг; наследница кофейного бизнеса Абигейл Фолгер, писатель Войцех Фриковски и друг Тейт Стивен Парент.
На следующий вечер произошел очередной набор убийств - исполнительный директор супермаркета Лено ЛаБанка и его жена Розмари были убиты у себя дома. В общей сложности, 7 жертв получили 169 ножевых ран и 22 пулевых ранения. Члены культа писали на стенах домов слово «свиньи».
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