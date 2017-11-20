Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:10 am | Чикаго 5:10 am | Сан-Франциско 3:10 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаМэром Нового Орлеана впервые стала женщина
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мэром Нового Орлеана впервые стала женщина


Мэром Нового Орлеана впервые стала женщина
Фото: AmericaRU.com
ЛаТоя Кантрелл (LaToya Cantrell) избрана первой женщиной-мэром Нового Орлеана.

Городская советница ЛаТоя Кантрелл и бывший судья муниципального суда Дезире Шарбоннет стали основными конкурентками на выборах мэра американского города. Таким образом, город с 300-летней историей предопределенно получил в качестве главы женщину. На выборах победила афроамериканка ЛаТоя Кантрелл.

«Сегодня эта победа не для меня и для моей семьи. Сегодня эта победа для города Новый Орлеан. Абсолютно для всех», - заявила республиканка Кантрелл в первой речи в качестве избранного мэра. Она выиграла у демократки Дезире Шарбонеет с 60%-ным отрывом.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119159
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus