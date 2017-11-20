Мэром Нового Орлеана впервые стала женщина

20 ноября 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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ЛаТоя Кантрелл (LaToya Cantrell) избрана первой женщиной-мэром Нового Орлеана.Городская советница ЛаТоя Кантрелл и бывший судья муниципального суда Дезире Шарбоннет стали основными конкурентками на выборах мэра американского города. Таким образом, город с 300-летней историей предопределенно получил в качестве главы женщину. На выборах победила афроамериканка ЛаТоя Кантрелл.«Сегодня эта победа не для меня и для моей семьи. Сегодня эта победа для города Новый Орлеан. Абсолютно для всех», - заявила республиканка Кантрелл в первой речи в качестве избранного мэра. Она выиграла у демократки Дезире Шарбонеет с 60%-ным отрывом.