ФБР обнародовали письмо, которое мог написать таинственный грабитель Ди Би Купер

20 ноября 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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ФБР опубликовали файлы по делу об ограблении с участием Ди Би Купера (D.B. Cooper), который исчез с украденными деньгами прямо из угнанного самолета. Среди этих файлов – письмо 1971 года, которое, предположительно, написал сам Купер.Человек по имени Ди Би Купер угнал самолет, летевший из Портленда в Сиэтл 24 ноября 1971 года. Скорее всего, он покинул борт, выпрыгнув с парашютом, захватив с собой 200 тысяч долларов. Больше его никогда не видели. ФБР обнародовало файлы в 46-ю годовшину преступления.«С самого начала я знал, что меня не поймают», - говорится в машинописном письме от человека, который утверждал, что он и есть Ди Би Купер.«Я не современный Робин Гуд. К сожалению, у меня осталось всего 14 месяцев», - также отметил автор письма, которое копией было передано ФБР через три недели после ограбления в несколько крупных газет. Письмо было в конверте с большим почтовым штемпелем из Сиэтла. Эксперты считают, что автор – действительно Купер.В качестве подозреваемых ФБР рассматривало 800 человек, но личность преступника так окончательно и не установили.