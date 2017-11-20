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ФБР обнародовали письмо, которое мог написать таинственный грабитель Ди Би Купер


ФБР обнародовали письмо, которое мог написать таинственный грабитель Ди Би Купер
Фото: AmericaRU.com
ФБР опубликовали файлы по делу об ограблении с участием Ди Би Купера (D.B. Cooper), который исчез с украденными деньгами прямо из угнанного самолета. Среди этих файлов – письмо 1971 года, которое, предположительно, написал сам Купер.

Человек по имени Ди Би Купер угнал самолет, летевший из Портленда в Сиэтл 24 ноября 1971 года. Скорее всего, он покинул борт, выпрыгнув с парашютом, захватив с собой 200 тысяч долларов. Больше его никогда не видели. ФБР обнародовало файлы в 46-ю годовшину преступления.
«С самого начала я знал, что меня не поймают», - говорится в машинописном письме от человека, который утверждал, что он и есть Ди Би Купер.

«Я не современный Робин Гуд. К сожалению, у меня осталось всего 14 месяцев», - также отметил автор письма, которое копией было передано ФБР через три недели после ограбления в несколько крупных газет. Письмо было в конверте с большим почтовым штемпелем из Сиэтла. Эксперты считают, что автор – действительно Купер.

В качестве подозреваемых ФБР рассматривало 800 человек, но личность преступника так окончательно и не установили.
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