ФБР обнародовали письмо, которое мог написать таинственный грабитель Ди Би Купер

Фото: AmericaRU.com
Человек по имени Ди Би Купер угнал самолет, летевший из Портленда в Сиэтл 24 ноября 1971 года. Скорее всего, он покинул борт, выпрыгнув с парашютом, захватив с собой 200 тысяч долларов. Больше его никогда не видели. ФБР обнародовало файлы в 46-ю годовшину преступления.
«С самого начала я знал, что меня не поймают», - говорится в машинописном письме от человека, который утверждал, что он и есть Ди Би Купер.
«Я не современный Робин Гуд. К сожалению, у меня осталось всего 14 месяцев», - также отметил автор письма, которое копией было передано ФБР через три недели после ограбления в несколько крупных газет. Письмо было в конверте с большим почтовым штемпелем из Сиэтла. Эксперты считают, что автор – действительно Купер.
В качестве подозреваемых ФБР рассматривало 800 человек, но личность преступника так окончательно и не установили.
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