Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:09 am | Чикаго 5:09 am | Сан-Франциско 3:09 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаПочему магазины должны быть открыты на День благодарения?
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Почему магазины должны быть открыты на День благодарения?


Почему магазины должны быть открыты на День благодарения?
Фото: AmericaRU.com
Если вам не нравится готовить на День благодарения, вы будете рады узнать, что многие рестораны будут открыты для вас в праздник. Однако далеко не все магазины работают в этот день, поскольку сотрудники хотят отдыхать. Многие эксперты считают, что владельцам розничных сетей стоит пересмотреть график работы на День благодарения.

Всего несколько лет назад появилась традиция Черной пятницы, когда сезон покупок стартует в в пятницу после Дня благодарения. Покупатели выстраиваются в очереди перед любимыми магазинами, надеясь получить сильно уцененные предметы, доступные в ограниченных количествах. В этом году многие сети открывают свои двери на День благодарения, передвигая начало Черной пятницы в четверг. Некоторые потребители считают, что для получения лучших предложений они должны ходить по магазинам в День благодарения.

Новое экономическое исследование Foursquare показывает, что если магазины предпочитают оставаться закрытыми в праздник, они, вероятно, не смогут компенсировать продажи, которые они пропустили. Например, в штатах Массачусетс, Род-Айленд и Мэн магазины обычно закрыты в праздник, и рост клиентов в Черную пятницу составляет около 23%. В Вермонте, Пенсильвании, Коннектикуте и Нью-Джерси, где магазины открыты, рост достигает 35%.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119155
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus