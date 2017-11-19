Почему магазины должны быть открыты на День благодарения?

Фото: AmericaRU.com
Всего несколько лет назад появилась традиция Черной пятницы, когда сезон покупок стартует в в пятницу после Дня благодарения. Покупатели выстраиваются в очереди перед любимыми магазинами, надеясь получить сильно уцененные предметы, доступные в ограниченных количествах. В этом году многие сети открывают свои двери на День благодарения, передвигая начало Черной пятницы в четверг. Некоторые потребители считают, что для получения лучших предложений они должны ходить по магазинам в День благодарения.
Новое экономическое исследование Foursquare показывает, что если магазины предпочитают оставаться закрытыми в праздник, они, вероятно, не смогут компенсировать продажи, которые они пропустили. Например, в штатах Массачусетс, Род-Айленд и Мэн магазины обычно закрыты в праздник, и рост клиентов в Черную пятницу составляет около 23%. В Вермонте, Пенсильвании, Коннектикуте и Нью-Джерси, где магазины открыты, рост достигает 35%.
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