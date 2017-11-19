Почему магазины должны быть открыты на День благодарения?

19 ноября 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

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Если вам не нравится готовить на День благодарения, вы будете рады узнать, что многие рестораны будут открыты для вас в праздник. Однако далеко не все магазины работают в этот день, поскольку сотрудники хотят отдыхать. Многие эксперты считают, что владельцам розничных сетей стоит пересмотреть график работы на День благодарения.Всего несколько лет назад появилась традиция Черной пятницы, когда сезон покупок стартует в в пятницу после Дня благодарения. Покупатели выстраиваются в очереди перед любимыми магазинами, надеясь получить сильно уцененные предметы, доступные в ограниченных количествах. В этом году многие сети открывают свои двери на День благодарения, передвигая начало Черной пятницы в четверг. Некоторые потребители считают, что для получения лучших предложений они должны ходить по магазинам в День благодарения.Новое экономическое исследование Foursquare показывает, что если магазины предпочитают оставаться закрытыми в праздник, они, вероятно, не смогут компенсировать продажи, которые они пропустили. Например, в штатах Массачусетс, Род-Айленд и Мэн магазины обычно закрыты в праздник, и рост клиентов в Черную пятницу составляет около 23%. В Вермонте, Пенсильвании, Коннектикуте и Нью-Джерси, где магазины открыты, рост достигает 35%.