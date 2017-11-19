Вращение Земли замедляется, ученые прогнозируют более сильные землетрясения

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Геологи предупреждают, что смертоносные землетрясения могут участиться в следующем году и что они, вероятно, будут вызваны замедлением вращения Земли. Ученые, которые недавно представили свои исследования Геологическому обществу Америки, обнаружили, что колебания скорости вращения Земли могут вызвать интенсивную сейсмическую активность, особенно в тропико-экваториальных регионах, где проживает более миллиарда человек.
Замедление вращения Земли невелико, измеряется в миллисекундах, но даже этого достаточно, чтобы выпустить огромное количество подземной энергии. Связь между сейсмической активностью и вращением планеты была опубликована в статье Роджера Билхэма (Roger Bilham) из университета Колорадо в Боулдере и Ребекки Бендик (Rebecca Bendick) из университета Монтаны в Миссуле.
«Корреляция между вращением Земли и землетрясением является сильной и предполагает, что в следующем году произойдет увеличение числа сильных землетрясений», - сказал Билхэм.
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