Вращение Земли замедляется, ученые прогнозируют более сильные землетрясения

19 ноября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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В будущем землетрясения будут усиливаться, особенно в районе густонаселенного экваториального пояса. Это связано с тем, что вращение планеты очень медленно – но замедляется.Геологи предупреждают, что смертоносные землетрясения могут участиться в следующем году и что они, вероятно, будут вызваны замедлением вращения Земли. Ученые, которые недавно представили свои исследования Геологическому обществу Америки, обнаружили, что колебания скорости вращения Земли могут вызвать интенсивную сейсмическую активность, особенно в тропико-экваториальных регионах, где проживает более миллиарда человек.Замедление вращения Земли невелико, измеряется в миллисекундах, но даже этого достаточно, чтобы выпустить огромное количество подземной энергии. Связь между сейсмической активностью и вращением планеты была опубликована в статье Роджера Билхэма (Roger Bilham) из университета Колорадо в Боулдере и Ребекки Бендик (Rebecca Bendick) из университета Монтаны в Миссуле.«Корреляция между вращением Земли и землетрясением является сильной и предполагает, что в следующем году произойдет увеличение числа сильных землетрясений», - сказал Билхэм.