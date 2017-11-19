День благодарения: советы по правильному сохранению здоровых продуктов

19 ноября 2017 года, 13:20

Фото: AmericaRU.com

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Шелли Фейст (Shelley Feist), исполнительный директор Партнерства по образованию в области безопасности пищевых продуктов, дает несколько советов, как сохранить продукты к столу на День благодарения в сохранности и не отравиться.По ее словам, лучший способ разогреть замороженную индейку – держать ее в холодильнике в течение нескольких дней. Свежую птицу также стоит купит за несколько дней и держать в холоде, пока она не попадет в духовку. «Любая целая индейка, свежая или замороженная, должна храниться на нижней полке в мелкой кастрюле для сбора жидкости», - говорит она.Шелли Фейст советует не использовать пластиковые индикаторы для индейки, которые показывают ее готовность. «Нужно готовить птицу на такой температуре, чтобы она хорошо пропекалась изнутри, для этого лучше ориентироваться на термостат печи», - подчеркнула она.Все продукты для праздничного ужина, купленные заранее, нужно хранить в прохладе, можно также использовать лед или кулер. Консервы и вино можно оставить при комнатной температуре. «Важно не забывать, что индейка - это не единственное, что может испортиться. Помните о правиле двух часов – если еда или продукты стоят вне холодильника дольше, они могут быть опасны», - говорит эксперт.Также все остатки угощения нужно съесть в течение 2-3 дней, позже их нужно выбрасывать.