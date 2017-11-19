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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесУ Харви Вайнштейна был секретный список на 100 имен для подавления обвинений в сексуальных домогательствах
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У Харви Вайнштейна был секретный список на 100 имен для подавления обвинений в сексуальных домогательствах


У Харви Вайнштейна был секретный список на 100 имен для подавления обвинений в сексуальных домогательствах
Фото: AmericaRU.com
Согласно сообщениям The Guardian, у скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein) был секретный список из 100 имен, который помогал ему в течение долгих лет избегать проблем, связанных с раскрытием его историй сексуальных домогательств.

Издание получило документ, в котором перечислена сотня актрис, продюсеров, публицистов, финансистов и других работников киноиндустрии, пострадавших от его домогательств список составил сам Вайнштейн. Против этих женщин велась целая кампания, чтобы в прессу не просочились их жалобы и обвинения. Документ был составлен в начале этого года, за несколько месяцев до первой статьи в New York Times, в которой впервые были выдвинуты обвинения против Вайнштейна.

В списке несколько десятков имен были обведены красным цветом. В частности, это актриса Роуз МакГоуэн, которая стала главным обвинителей продюсера в изнасиловании, Лора Мэдден, которая обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах в отелях Лондона и Дублина, и актриса Софи Дикс.
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