У Харви Вайнштейна был секретный список на 100 имен для подавления обвинений в сексуальных домогательствах

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Издание получило документ, в котором перечислена сотня актрис, продюсеров, публицистов, финансистов и других работников киноиндустрии, пострадавших от его домогательств список составил сам Вайнштейн. Против этих женщин велась целая кампания, чтобы в прессу не просочились их жалобы и обвинения. Документ был составлен в начале этого года, за несколько месяцев до первой статьи в New York Times, в которой впервые были выдвинуты обвинения против Вайнштейна.
В списке несколько десятков имен были обведены красным цветом. В частности, это актриса Роуз МакГоуэн, которая стала главным обвинителей продюсера в изнасиловании, Лора Мэдден, которая обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах в отелях Лондона и Дублина, и актриса Софи Дикс.
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