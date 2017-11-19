Джек Руби видел, как убили Джона Ф. Кеннеди

19 ноября 2017 года, 12:30

Фото: AmericaRU.com

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ФБР продолжает обнародовать файлы, которые касаются убийство Президента США Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy). Согласно документам, опубликованным на днях среди серии из тысяч файлов, Джек Руби - человек, который убил Ли Харви Освальда, убийцу Кеннеди, был в толпе и видел, как был убит Президент.Согласно отчету, в то утро Джек Руби пригласил осведомителя ФБР «посмотреть с ним фейерверки». Как оказалось, он в течение 14 лет работал на осведомителя Боба Вандерслиса из Далласа – с ноября 1963 года до 1977 года, - но не сообщается, какие именно данные он передавал.«Информатор заявил, что в утро убийства Руби связался с ним и спросил, не хочет ли он посмотреть фейерверки», - говорится в записи ФБР от 6 апреля 1977 года. - Информатор был с Джеком Руби и стоял на углу здания почты, стоящего перед хранилищем школьных книг Техаса во время стрельбы. Сразу же после перестрелки Руби ушел и направился к зданию Dallas Morning News».Сторонники теории заговора уже давно пытались связать Руби с самим убийством за его роль в судьбе Освальда. После того, как Кеннеди был убит, Руби ни сказал осведомителю ни слова.В конце октября в Национальном архиве было выпущено более 2000 документов, связанных с гибелью Кеннеди. Еще одна серия в 1000 документов обнародована в середине ноября.