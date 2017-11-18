Владельцы собак живут дольше

18 ноября 2017 года, 18:02

Фото: AmericaRU.com

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Преимущества, которые можно получить, заведя собаку, ясны: физическая активность, поддержка, верный друг. Однако шведские ученые выяснили, что собака буквально может спасти вашу жизнь.Жизнь владельцев собак связана с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, значится в статье, посвященной исследованию, которое опубликовано в журнале «Scientific Reports». Согласно данным исследования, для людей, живущих в одиночестве, владение собакой может снизить риск смерти на 33% и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 36% в сравнении с одинокими людьми без домашних животных. Шансы заработать сердечный приступ также оказались на 11% ниже.«Самое интересное открытие в нашем исследовании состояло в том, что преимущества владения собакой было особенно заметно у людей, живущих в одиночестве, а это группа, которая состоит в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти», - сказала Мвения Мубанга (Mwenya Mubanga), автор и соискательница из университета Уппсалы.Владельцы охотничьих пород, в том числе терьеров, ретриверов и гончих, были наиболее защищены от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Тем не менее, владение какой-либо собакой уменьшит риск смерти владельцев, только в разной степени, сказал ведущий автор исследования и адъюнкт-профессор из Уппсальского университета.В исследовании изучалось более 3,4 млн. шведов в возрасте от 40 до 80 лет, отобранных из национальной базы данных и шведского реестра Twin в течение 12-летнего периода исследования.