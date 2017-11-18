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Умер один из основателей легендарной группы «AC/DC»


Умер один из основателей легендарной группы AC/DC
Фото: AmericaRU.com
Малкольм Янг (Malcolm Young), гитарист и основатель рок-группы «AC/DC», скончался, на 64 году жизни, о чем участники группы заявили в субботу.

«Работая с невероятной преданностью и самоотдачей, он был движущей силой группы, - заявила группа на своем веб-сайте. - Будучи гитаристом, автором текстов и дальновидным музыкантом, он был перфекционистом и уникальным человеком. Он всегда придерживался своих приемов и всегда доводил запланированное до конца».

Янг основал Австралийскую рок-группу со своим братом Ангусом в 1973 году. Он был ритм-гитаристом группы до 2014 года, а потом группа отправлила его в отпуск по состоянию здоровья. Позднее выяснилось, что у него было диагностировано слабоумие.

Родные Янга сообщили, что он тихо скончался в субботу рядом со своей семьей у его постели. Он оставил жену Линду и двоих детей.

«Он дал миру значимое наследие, которое будет жить вечно, - сказала группа. – Малькольм отлично поработал».
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