Умер один из основателей легендарной группы «AC/DC»

18 ноября 2017 года, 17:30

Фото: AmericaRU.com

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Малкольм Янг (Malcolm Young), гитарист и основатель рок-группы «AC/DC», скончался, на 64 году жизни, о чем участники группы заявили в субботу.«Работая с невероятной преданностью и самоотдачей, он был движущей силой группы, - заявила группа на своем веб-сайте. - Будучи гитаристом, автором текстов и дальновидным музыкантом, он был перфекционистом и уникальным человеком. Он всегда придерживался своих приемов и всегда доводил запланированное до конца».Янг основал Австралийскую рок-группу со своим братом Ангусом в 1973 году. Он был ритм-гитаристом группы до 2014 года, а потом группа отправлила его в отпуск по состоянию здоровья. Позднее выяснилось, что у него было диагностировано слабоумие.Родные Янга сообщили, что он тихо скончался в субботу рядом со своей семьей у его постели. Он оставил жену Линду и двоих детей.«Он дал миру значимое наследие, которое будет жить вечно, - сказала группа. – Малькольм отлично поработал».