Северокорейский перебежчик пронес в своих внутренностях новые подробности о КНДР

18 ноября 2017 года, 17:09

Фото: AmericaRU.com

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Стали известны дополнительные подробности о состоянии северокорейского солдата, который отважно перебежал на юг из изолированной и авторитарной страны, сумев успешно пересечь демилитаризованную зону. Его сослуживцы выстрелили в него несколько раз, нанеся множество ранений. В ходе лечения, хирурги обнаружили в кишечнике солдата червей-паразитов.Врачи Южной Кореи сообщили журналистам, что пациент стабилен, но его внутренности содержат «огромное количество червей, самый длинный из которых составляет 30 сантиметров в длину».«В моей более чем 20-летней карьере хирурга подобное я видел только в учебнике», - сказал для «The Guardian» лечащий врач перебежчика.Подробности по делу все еще довольно скудны, но два паразитолога сообщили изданию «The Daily Beast», что черви, скорее всего, являются круглыми червями, чрезвычайно распространенным паразитом, которые водятся в бедных и развивающихся странах.Круглые черви, такие как аскариды, распространяются напрямую через пищу, загрязненную человеческими фекалиями. Загрязнение фекалиями широко распространено в бедных и развивающихся странах, поскольку фермеры часто используют человеческие экскременты в качестве удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур на скудной почве.«Химическое удобрение использовалось в КНДР до конца 1970-х годов, но с начала 1980-х годов производство начало уменьшаться, - сказал специалист по сельскому хозяйству Северной Кореи Ли Минбок (Lee Min-bok). - К 1990-м годам его производство было прекращено, поэтому фермеры стали удобрять землю экскрементами».По общим оценкам, около полтора миллиарда человек из бедных стран заражены паразитами.