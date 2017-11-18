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Очередной апокалипсис должен случиться в это воскресенье


Очередной апокалипсис должен случиться в это воскресенье
Фото: AmericaRU.com
Если у вас были планы на воскресенье, то стоит их пересмотреть. Последователи конспирологических теорий утверждают, что планета-сирота собирается вторгнуться на орбиту Земли в это воскресенье, что приведет к ряду ужасных катастроф и наш мир уже не будет прежнем.

Нибиру, также известная как Планета X, уже угрожала уничтожить наш мир 23 сентября, согласно данным американского «нумеролога», который утверждал, что планета столкнется с Землей. Но тот день прошел без апокалипсиса. Теперь конспирологи говорят, что Нибиру приблизится к нашей планете в этот уик-энд и изменит нашу гравитацию, а вместе с этим придет «адский огонь и сера».

Нибиру - гипотетическая планета, расположенная на внешних границах нашей Солнечной системы, которая якобы облетает Солнце каждые 3600 лет, и конспирологи полагают, что ее гравитационное влияние нарушило орбиты других планет в Солнечной системе более сотни лет назад. А теперь пришел и наш час.

Также утверждается, что эта предполагаемая планета посылает частицы плазматической энергии через нашу солнечную систему. И что поток энергии может нарушить основные потоки земли и вызвать радикальные и опасные изменения климата. Теория заговора приобрела столь большую популярность, что в последнее время чиновники из НАСА были вынуждены прокомментировать возможность существования Нибиру.

«Не существует достоверных доказательств существования Нибиру», - сказал для «Daily Express» доктор Дэвид Моррисон (David Morrison), ученый из НАСА. - Нет снимков или каких-то астрономических наблюдений».

Моррисон добавил, что есть доказательство того, что Нибиру не существует и не представляет угрозы для Земли.

«Во-первых, если бы планета вошла во внутреннюю часть солнечной системы и приближалась к Земле, то она уже была бы на орбите Марса, она была бы яркой, ее было бы легко увидеть невооруженным глазом», - считает доктор Моррисон.

Даже чиновники из FEMA были вынуждены выпустить заявление в попытке подавить любую истерию о конце света.

«FEMA сотрудничает с НАСА, чтобы разработать руководства по подготовке к любым потенциальным воздействиям на Землю из космоса, - сказал пресс-секретарь FEMA для «Newsweek». - После уведомления НАСА о надвигающейся угрозе для США, FEMA возьмет на себя инициативу по уведомлению соответствующих федеральных, государственных и местных органов власти».
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