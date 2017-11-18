В Пенсильвании убит полицейский: полиция разыскивает убийцу

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Офицер Брайан Шо (Brian Shaw) работал в отделении полиции Нью-Кенсингтона, штат Пенсильвания, меньше года, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Джим Клейн(Jim Klein).
«Я прошу кого-нибудь предоставить хоть какую-либо информацию, нам нужно найти преступника, который это сделал», - сказал Клейн местному каналу WTAE-TV.
Жители района, где произошла стрельба, сказали, что в последнее время было неспокойно. Один из жителей поделился с изданием «Post-Gazette», что в этом районе была замечена нарколаборатория по производству метамфетамина.
Хотя Шоу был новичком, его работу местные жители оценили высоко.
Сиара Хербст (Ciara Herbst), бывший сотрудник и друг Шоу, описала его как «самого настоящего парня», который «честно заботился обо всех».
«Он был хорошим семьянином и всегда думал о людях и всегда хотел помочь любому кому мог», - сказал его одноклассник Дэвид Флек (David Fleck).
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