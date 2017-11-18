Полиция Нью-Йорка не приняла жалобу пострадавшей, которую ударил псих в метро

Фото: AmericaRU.com
37-летняя Сэм Сайя (Sam Saia) ехала на метро через Бруклин. Мужчина, сидевший рядом с ней, широко расставил ноги, тем самым толкая ее.
«Можете ли вы дать мне немного пространства?» - попросила Сайа темнокожего мужчину, на что тот начал на нее орать и ударил ее по лицу, крича, что «изнасилует ее белую мать».
В ситуацию вмешался 29-летний Виктор Конде (Victor Conde), который подошел с другого конца поезда, когда увидел, что женщину ударили.
«Я был в не себя от того, что тот псих ударил женщину, и никто в поезде не отреагировал», - сказал он.
Конде схватил атакующего за запястья и велел ему сойти с поезда. После долгих переговоров, неадекватный мужчина сошел на ближайшей остановке.
Сайя отправилась в полицейский участок Мидтауна, где двое дежурных сказали ей, что она должна была отправиться на участок в Бруклине, который имеет юрисдикцию действовать на железнодорожных линиях.
Согласно инструкциям NYPD, полицейские должны принимать заявления пострадавших на месте, а не отправлять их в другие участки. После посещения больницы, Сайя попыталась пожаловаться снова в этом же участке, но без результатов.
«Такое впечатление, будто они просто не хотели работать, вели себя по-хамски, - сказала Сайя о полицейских. – И я сказала себе – хорошо, я просто взорву этим соц. сети. Я хочу просто осознавать, что живу в безопасном городе».
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