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Главная страница → Раздел: ПолитикаПреподобный Джонсон ушел в отставку из-за разжигания ненависти
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Преподобный Джонсон ушел в отставку из-за разжигания ненависти


Преподобный Джонсон ушел в отставку из-за разжигания ненависти
Фото: AmericaRU.com
Глава отдела по религиозным и общественным связям Министерства внутренней безопасности США подал в отставку из-за обнародованной аудиозаписи, где слышно как он разжигал ненависть в адрес афроамериканцев и мусульман во время своих выступлений на радио.

В записи 2008 года преподобный Джейми Джонсон (Jamie Johnson), который был назначен администрацией Трампа главой Центра партнерства на основе веры и добрососедства, поведал радиослушателям, что «темнокожее сообщество превратило крупные города Америки в трущобы из-за лени, наркотиков и сексуальной распущенности». Он также добавил, что афроамериканцы являются антисемитами, так как завидуют евреям.

Представитель Министерства подтвердил отставку преподобного Джонсона после того, как CNN опубликовала эти аудио в четверг.

«Его комментарии, сделанные до прихода в отдел, явно не отражают ценности Министерства внутренней безопасности и его администрации», - сказал в своем заявлении исполняющий обязанности пресс-секретаря Тайлер Хоултон (Tyler Houlton). - Министерство благодарит его за работу в помощи жертвам стихийных бедствий и межконфессиональному сообществу».

В других записях, записанных в индивидуальном порядке между 2011 и 2016 годами, преподобный Джонсон обрушился на ислам, сказав в радиошоу: «Мусульмане хотят отрубить нам головы, это идеология, которая претворяется религией, и Джордж Буш допустил ошибку, назвав ее религией мира».
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