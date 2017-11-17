Преподобный Джонсон ушел в отставку из-за разжигания ненависти

Фото: AmericaRU.com
В записи 2008 года преподобный Джейми Джонсон (Jamie Johnson), который был назначен администрацией Трампа главой Центра партнерства на основе веры и добрососедства, поведал радиослушателям, что «темнокожее сообщество превратило крупные города Америки в трущобы из-за лени, наркотиков и сексуальной распущенности». Он также добавил, что афроамериканцы являются антисемитами, так как завидуют евреям.
Представитель Министерства подтвердил отставку преподобного Джонсона после того, как CNN опубликовала эти аудио в четверг.
«Его комментарии, сделанные до прихода в отдел, явно не отражают ценности Министерства внутренней безопасности и его администрации», - сказал в своем заявлении исполняющий обязанности пресс-секретаря Тайлер Хоултон (Tyler Houlton). - Министерство благодарит его за работу в помощи жертвам стихийных бедствий и межконфессиональному сообществу».
В других записях, записанных в индивидуальном порядке между 2011 и 2016 годами, преподобный Джонсон обрушился на ислам, сказав в радиошоу: «Мусульмане хотят отрубить нам головы, это идеология, которая претворяется религией, и Джордж Буш допустил ошибку, назвав ее религией мира».
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