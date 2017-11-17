Смешивать энергетики с алкоголем очень опасно

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Исследователи считают, что риски в первую очередь связаны с содержанием сахара и кофеина.
В новом исследовании, опубликованном в журнале «Frontiers in Public Health», ученые рассмотрели возможные риски, связанные с потреблением энергетических напитков. Они нашли доказательства, что употребление энергетических напитков связано с целым рядом нежелательных физических и психических состояний.
Уже давно доказано, что эти напитки влияют на увеличение кровяного давления, увеличение веса и проблемы со сном. Также результаты показали, что энергетики могут вызвать диабет, болезни почек, разрушение зубов и проблемы с психическим здоровьем, похожие на те, что бывают у наркоманов.
Но особенно исследователей тревожит опасная тенденция смешивать энергетические напитки с алкоголем. По их словам те, кто употребляют такую смесь, увеличивают принимаемую дозу алкоголя, так как энергетический напиток маскирует опьянение, и не даёт понимание того, когда уже пора закругляться. Это может привести к тому, что называется «бодрствующее пьянство».
Исследователи также отметили, что смешивание энергетического напитка и алкоголя может привести к потенциально смертельным исходам.
Результаты исследования также побудили ученых предостеречь от родителей ограничить от энергетических напитков детей и подростков.
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