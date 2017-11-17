Пентагон заявил, что США остается в Сирии

17 ноября 2017 года, 17:25

Фото: AmericaRU.com

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Ракка - фактическая столица исламского государства отбита у боевиков и разрушена. Американские войска и работники гуманитарных служб находятся в сирийском городе, помогая местным чиновникам налаживать снабжение местного населения едой, водой и электричеством.Но отвоевание территории, которая принадлежала ИГИЛ в Ираке и Сирии, является лишь частичной победой в политике США. После семи лет гражданской войны в Сирии режим Башара Асада (Bashar Assad) остается у власти. Другие цели США - конец правлению Асада, новая сирийская конституция и демократические выборы - остаются невыполненными.Несмотря на поражение ИГИЛ, министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis) заявил журналистам на этой неделе, что силы США останутся в Сирии. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы предотвратить появление «ИГИЛ 2.0».В Сирии находятся сотни военнослужащих США. Представители Пентагона говорят, что США находятся на твердой правовой почве и имеет право быть там, потому что Совет Безопасности ООН одобрил крестовый поход против ИГИЛ. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров (Sergei Lavrov) считает, что присутствие США является «незаконным».«Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, что за одобрение имеется ввиду. Нам невнятно ответили, и отвечающий явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных оснований для нахождения Вооруженных сил США в Сирии», - сказал Лавров.