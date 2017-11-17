"Босс боссов" итальянской мафии умер в возрасте 87 лет

17 ноября 2017 года, 17:06

Фото: AmericaRU.com

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Сальваторе «Totò» Риина (Salvatore “Totò” Riina), смертоносный «босс боссов» итальянской мафии, который заработал себе несколько пожизненных сроков и прозвище «Зверь» за свою жестокость, а еще за развязывание войны с правоохранительными органами, в результате которой погибло немало итальянских прокуроров и полицейских, умер в итальянской больнице в пятницу утром в возрасте 87 лет.Будучи главой сицилийского печально известного преступного синдиката «Коза Ностра», Риина начал свою карьеру в начале 1970-х годов. Он имел длинный криминальный послужной список и пролил реки крови по всей Италии, занимаясь вымогательствами и торговлей людьми по всему миру.В 1993 году итальянские власти схватили Риину в Палермо, и судьи в конечном итоге дали ему 26 пожизненных сроков. Последние четверть века он провел в изоляции, редко оказываясь за пределами своей камеры в Милане.Здоровье Риины быстро ухудшалось в последние дни, он перенес несколько операций и врачи были вынуждены ввести его в коматозное состояние. Министр юстиции Италии Андреа Орландо (Andrea Orlando) разрешил членам семьи Риины посетить его в больнице в северном городе Парма в четверг, в день рождения заключенного. Министерство юстиции заявило, что он умер в пятницу в 3:37 утра.