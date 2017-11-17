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22-летняя учительница арестована за совращение ученика


22-летняя учительница арестована за совращение ученика
Фото: AmericaRU.com
Учительница из Оклахомы арестована по подозрению в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником.

22-летняя Хантер Дэй (Hunter Day), преподаватель естественных наук в средней школе Юкона, подозревается в изнасиловании второй степени, в сексуальных контактах с несовершеннолетними и хранением детской порнографии. KWTV и New York Post сообщают, что Дэй замужем за тренера футбольной команды школы.

По имеющимся данным, родители мальчика подняли тревогу сразу, как только обнаружили откровенные фото и характерные сообщения на телефоне сына. Преподаватель была задержана полицейскими после жалобы родителей. Следствие использовало телефон мальчика, чтобы связаться с Дэй якобы от имени мальчика. На сообщение та ответила: «Двери открыты, как обычно».

В участке учительница созналась в том, что отправляла мальчику интимные фотографии, получая взамен снимки гениталий ученика.

«Меня уже перестают удивлять люди, совершающие подобные преступления. Похоже, эти сексуальные хищники происходят из всех слоев общества», - сказал окружной шериф Крис Уэст (Chris West).

Администрация средней школы опубликовали заявление в Twitter, написав: «Безопасность и благополучие наших студентов - наш приоритет номер один».
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