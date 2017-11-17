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ВМФ США очень сожалеет по поводу возникающих в небе фаллических рисунков


ВМФ США очень сожалеет по поводу возникающих в небе фаллических рисунков
Фото: AmericaRU.com
Если вы в последнее время любите прогуляться по окрестностям округа Оканоган, штат Вашингтон, и иногда замечаете гигантский мужской половой орган, нарисованный в небе, то не спешите к психиатру или окулисту - вам не показалось. И в связи с этим, военно-морской флот Соединенных Штатов, а именно военно-морская база на острове Уидбей, выражает свое глубочайшее сожаление.

Коллекция фотографий попала на сайт местного канала «KREM 2 News», где с помощью конденсационного следа, пилоты чертят в небе фаллические символы.

«Фотографии, попавшие в «KREM 2» из нескольких источников, показывают рисунки в небе, которые некоторые люди определяют как мужские гениталии», - написано в рецензии к фотографиям.

Военно-морской флот опубликовал краткое заявление в ответ на эту публикацию, в которой написано: «Экипажи ВМФ США придерживаются самых высоких стандартов, мы считаем, что подобное поведение абсолютно неприемлемым из-за нулевой учебной ценности, наши экипажи строго подотчетны».

Однако Федеральное авиационное управление подтвердило, что ничего не могут поделать с фаллическими рисунками, если только не существуют доказанной угрозы безопасности. Которой нет.
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