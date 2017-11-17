Небольшое поселение амишей в Индиане имеет гены против старения

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Американский медик Дуглас Воган (Douglas Vaughan) впервые начал изучать группу, заметив появление редкого кровотечения, вызванного мутацией гена SERPINE1, что предотвращает регуляцию белка PAI-1, необходимого для растворения сгустков крови. Однако у тех членов, у которых была мутация только в одной копии гена, не имели кровотечения. Фактически, те, у кого есть единственная мутация, действительно получили от этого преимущества.
Было обнаружено, что амишей с мутацией в одной копии гена жили дольше на 10 лет, чем другие представители сообщества. Также у носителей мутации также был обнаружен нулевой риск развития диабета типа 2. «Это потрясающий показатель того, что мутация действительно защитила их от метаболических последствий старения», - говорит Воган.
Важно, что у носителей этой мутации найдены более длинные теломеры - колпачки в конце каждой нити ДНК, которые защищают наши хромосомы, как пластиковые наконечники на конце шнурков. Чем длиннее теломеры, тем дольше живут люди.
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