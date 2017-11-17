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Плутон холоднее, чем должен быть


Плутон холоднее, чем должен быть
Фото: AmericaRU.com / NASA
Зонд New Horizons показал, что температура Плутона оказалась ниже, чем предполагалось ранее.

Плутон имеет сердечный ледяной покров, который теоретически может скрывать океан. По какой-то причине Плутон также выдает ретгеновское излучение. Но это не все сюрпризы – когда New Horizons измерил температуру Плутона, карликовая планета оказалось холоднее прогнозов, и это сильно озадачило ученых. Изначально астрономы считали, что температура Плутона составляет около -170 градусов Цельсия. На самом деле она достигает -203 градуса Цельсия.

Карликовая планета вращается в дальней части Солнечной системы на среднем расстоянии 3,67 миллиарда миль от Солнца. Плутон мал, его сила тяжести слаба, поэтому его тонкая его атмосфера просачивается в космос. Фактически, именно атмосфера Плутона очень затруднила оценку его температуры с Земли, отметил Кси Чжан (Xi Zhang), планетарный ученый из Калифорнийского университета в Санта-Крусе.

Оказалось, что некоторые химические вещества в его атмосфере Плутона невосприимчивы к солнечному свету. Исследователи предполагают, что ультрафиолетовые лучи солнца разрушают азот, метан и другие газы в атмосфере Плутона, создавая дымку из твердых частиц.
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