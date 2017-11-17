Плутон холоднее, чем должен быть

17 ноября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com / NASA

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/119119

Зонд New Horizons показал, что температура Плутона оказалась ниже, чем предполагалось ранее.Плутон имеет сердечный ледяной покров, который теоретически может скрывать океан. По какой-то причине Плутон также выдает ретгеновское излучение. Но это не все сюрпризы – когда New Horizons измерил температуру Плутона, карликовая планета оказалось холоднее прогнозов, и это сильно озадачило ученых. Изначально астрономы считали, что температура Плутона составляет около -170 градусов Цельсия. На самом деле она достигает -203 градуса Цельсия.Карликовая планета вращается в дальней части Солнечной системы на среднем расстоянии 3,67 миллиарда миль от Солнца. Плутон мал, его сила тяжести слаба, поэтому его тонкая его атмосфера просачивается в космос. Фактически, именно атмосфера Плутона очень затруднила оценку его температуры с Земли, отметил Кси Чжан (Xi Zhang), планетарный ученый из Калифорнийского университета в Санта-Крусе.Оказалось, что некоторые химические вещества в его атмосфере Плутона невосприимчивы к солнечному свету. Исследователи предполагают, что ультрафиолетовые лучи солнца разрушают азот, метан и другие газы в атмосфере Плутона, создавая дымку из твердых частиц.