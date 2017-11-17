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Ученые отправили сигнал к ближайшей экзопланете


Ученые отправили сигнал к ближайшей экзопланете
Фото: AmericaRU.com
Астрофизики отправили радиосигнал в мир, расположены на расстоянии 12 световых лет, он включает уроки музыки и математики людей.

Сигнал отправлен в планетарную систему GJ 273, вращающуюся вокруг красного карлика известного как звезда Луйтен. Рядом с ней вращается как минимум две обнаруженные экзопланеты, способные поддерживать жизнь. Если в этой системе есть цивилизация, способная воспринять наш сигнал, они получат его через 12 лет.

По словам Дугласа Вакоча (Douglas Vakoch), президента некоммерческой организации METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence), отправка сигнала стала первым тестом подобных миссий в будущем – астрономы собираются отправлять подобные сигналы в другие части Вселенной.
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