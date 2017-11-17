Ученые отправили сигнал к ближайшей экзопланете

Фото: AmericaRU.com
Сигнал отправлен в планетарную систему GJ 273, вращающуюся вокруг красного карлика известного как звезда Луйтен. Рядом с ней вращается как минимум две обнаруженные экзопланеты, способные поддерживать жизнь. Если в этой системе есть цивилизация, способная воспринять наш сигнал, они получат его через 12 лет.
По словам Дугласа Вакоча (Douglas Vakoch), президента некоммерческой организации METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence), отправка сигнала стала первым тестом подобных миссий в будущем – астрономы собираются отправлять подобные сигналы в другие части Вселенной.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Плутон холоднее, чем должен быть →
- NASA выдает прогноз, какие города уйдут под воду от таяния льда →
- На западе США упал большой метеорит →
- Одна из арабских стран собирается высадиться на Марсе уже через три года →
- 8 тысяч лет назад вино уже было известно человечеству →
- Акула из эпохи динозавров поймана у побережья Португалии →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119117
http://www.americaru.com/news/119117