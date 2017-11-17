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Tesla представляет первый грузовик с электродвигателем


Tesla представляет первый грузовик с электродвигателем
Фото: AmericaRU.com
Новый грузовик Tesla с электродвигателем представлен во время презентации в Хоутхорне, штат Калифорния. Tesla Semi начнет выпускаться в США в 2019 году, и в том же году появится в продаже.

Tesla представила свой первый электрический грузовик, предназначенный для того, чтобы бросить вызов дизельным грузовикам и стать «королем дороги». Долгожданный Tesla Semi способен на одном заряде проехать 500 миль.

Также владелец компании Илон Маск (Elon Musk) неожиданно показал новый Roadster, который, по его словам, будет «самым быстрым серийным автомобилем». Красный спортивный автомобиль был выгнан из трейлера электрического грузовика во время презентации. Roadster будет иметь дальность около 620 миль на одном заряде и разгон до 100 миль в час за 4,2 секунды.

Маск описал новые модели как «хардкоровый удар по бензиновым автомобилям».
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