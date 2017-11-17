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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесСильвестра Сталлоне и его бывшего телохранителя обвиняет в сексуальном нападении на 16-летнюю девочку
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Сильвестра Сталлоне и его бывшего телохранителя обвиняет в сексуальном нападении на 16-летнюю девочку


Сильвестра Сталлоне и его бывшего телохранителя обвиняет в сексуальном нападении на 16-летнюю девочку
Фото: AmericaRU.com
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone) и его бывший охранник обвиняются в сексуальном нападении на 16-летнюю девочку в 1986 году, когда звезде было 40 лет.

The Daily Mail сообщает, что в полицию обратилась женщина, которая обвинила Сталлоне и его охранника в нападении – это произошло в Лас-Вегасе в 1986 году. На территории отеля «Лас-Вегас Хилтон» Сталлоне и его охранник Майкл Де Лука нападали на девочку-подростка, которая также остановилась в этом отеле. Это происходило во время съемок фильма «Изо всех сил».

Жертва утверждает, что Сталлоне предложил ей провести время с ним и с охранником, когда она попросила автограф. В результате Сталлоне якобы заставил ее заниматься оральным сексом с ним и с де Лука. Она утверждает, что Сталлоне пригрозил «отбить ей голову», если она сообщит об этом инциденте, и мужчины смеялись на ней.

В 2013 году Де Лука был убит полицией Калифорнии. В 1987 году Тони-Энн Филити подавала в суд на актера за изнасилование.
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