Сильвестра Сталлоне и его бывшего телохранителя обвиняет в сексуальном нападении на 16-летнюю девочку

Фото: AmericaRU.com
The Daily Mail сообщает, что в полицию обратилась женщина, которая обвинила Сталлоне и его охранника в нападении – это произошло в Лас-Вегасе в 1986 году. На территории отеля «Лас-Вегас Хилтон» Сталлоне и его охранник Майкл Де Лука нападали на девочку-подростка, которая также остановилась в этом отеле. Это происходило во время съемок фильма «Изо всех сил».
Жертва утверждает, что Сталлоне предложил ей провести время с ним и с охранником, когда она попросила автограф. В результате Сталлоне якобы заставил ее заниматься оральным сексом с ним и с де Лука. Она утверждает, что Сталлоне пригрозил «отбить ей голову», если она сообщит об этом инциденте, и мужчины смеялись на ней.
В 2013 году Де Лука был убит полицией Калифорнии. В 1987 году Тони-Энн Филити подавала в суд на актера за изнасилование.
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