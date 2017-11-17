В Пенсильвании 20 человек пострадали во время крупного пожара

Фото: AmericaRU.com
О пожаре сообщили около 11 вечера в четверг – пламя возникло в северной части Северной Франклин-стрит. Огонь быстро охватил крышу старого дома Barclary Friends Senior Living Community.
20 человек получили ранения и теперь проходят лечение в различных больницах. Десятки людей были вывезены из своего жилья во временное жилье.
Причины пожара в старинных домах пока не известны.
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