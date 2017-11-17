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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Пенсильвании 20 человек пострадали во время крупного пожара
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В Пенсильвании 20 человек пострадали во время крупного пожара


В Пенсильвании 20 человек пострадали во время крупного пожара
Фото: AmericaRU.com
В Уэст-Честере, штат Пенсильвания, 20 человек получили ранения во время большого пожара в местном старинном поселении. По информации пожарной службы штата, возгорание возникло сразу в трех местах, тушение и помощь людям проводились в условиях холода.

О пожаре сообщили около 11 вечера в четверг – пламя возникло в северной части Северной Франклин-стрит. Огонь быстро охватил крышу старого дома Barclary Friends Senior Living Community.

20 человек получили ранения и теперь проходят лечение в различных больницах. Десятки людей были вывезены из своего жилья во временное жилье.

Причины пожара в старинных домах пока не известны.
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