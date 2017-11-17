В Пенсильвании 20 человек пострадали во время крупного пожара

17 ноября 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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В Уэст-Честере, штат Пенсильвания, 20 человек получили ранения во время большого пожара в местном старинном поселении. По информации пожарной службы штата, возгорание возникло сразу в трех местах, тушение и помощь людям проводились в условиях холода.О пожаре сообщили около 11 вечера в четверг – пламя возникло в северной части Северной Франклин-стрит. Огонь быстро охватил крышу старого дома Barclary Friends Senior Living Community.20 человек получили ранения и теперь проходят лечение в различных больницах. Десятки людей были вывезены из своего жилья во временное жилье.Причины пожара в старинных домах пока не известны.