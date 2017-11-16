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Жену министра финансов США сравнили со злодеем из "Звездных войн"


Жену министра финансов США сравнили со злодеем из Звездных войн
Фото: AmericaRU.com
Луиза Линтон (Louise Linton), жена министра финансов США Стивена Мнучина (Steven Mnuchin), уже заслужила определенную репутацию среди простых американцев, благодаря постам о своих дорогих костюмах от кутюрье и высмеиванию людей с меньшим достатком, чем у нее.

Теперь интернет-сообщество обрушилось с насмешками на фотографию, на которой Мнучин и Линтон, держат лист с новыми неразрезанными банкнотами достоинством в один доллар США. Некоторые критики отметили, что фотография смотрится любопытно на фоне того, что республиканцы пытаются принять законодательство для реформирования налогового кодекса, которое, по мнению демократов и налоговых экспертов, принесет пользу только корпорациям и богачам.

На фотографии Associated Press видно, что Мнучин держит листок с банкнотами, а его жена Луиза Линтон стоит рядом и держатся за уголок.

«Может быть, это не лучшая фотография накануне голосования по налоговому кодексу в пользу богатых?», - написал консерватор Билл Кристол (Bill Kristol) в Твиттере.

Некоторые заметили, что пара похожа на злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде. Другие использовали изображение, чтобы высмеивать республиканский налоговый план. Многие из шуток были направлены на одежду Линтон, в том числе на ее перчатки и полностью черное одеяние, которое сравнили с костюмом, злодея из «Звездных войн» - Кило Рена (Kylo Ren).
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