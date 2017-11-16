Стивен Колберт высмеял Трампа за глоток воды

Фото: AmericaRU.com
«Дональд Трамп вернулся в США, и сегодня он по телевизору похвастался нам, насколько успешно увенчалась его поездка в Азию. Однако он не жаждал внимания, он просто хотел пить», - сказал Колберт в ночном шоу.
Затем Колберт изобразил президента, который прервал свою речь и судорожно начал искать воду под трибуной, а когда нашел, то выпил, держа бутылку двумя руками.
«Ничего себе, это тяжело видеть, - сказал Колберт после просмотра ролика с Трампом. - Хорошо, это некрасиво, ведь у всех пересыхает во рту иногда. Я не могу просто стоять вот так и по национальному телевидению высмеивать политика только за глоток воды. Это ребячество. К тому же Трамп уже сделал это лучше с Рубио».
Речь идет о выступлении Трампа в 2013 году, в котором он высмеивал сенатора Марко Рубио (Marco Rubio) за то, что тот сделал глоток воды во время прямой трансляции.
В ролике можно увидеть, как Трамп имитирует Рубио, говоря: «Помогите, мне нужна вода. И это в прямом эфире, невероятно!».
«Невероятно, - согласился Колберт, добавив. – Невероятно, что он на посту президента».
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