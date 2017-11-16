Зафиксирован первый случай передозировки марихуаной: умер 11-летний ребенок

16 ноября 2017 года, 19:14

Фото: AmericaRU.com

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На сегодняшний день марихуана является одним из самых распространенных препаратов в Америке. По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, марихуану употребляют около 22 миллионов американцев. Правительство считает марихуану опасной. Она угнетает центральную нервную систему и влияет на химические процессы мозга, однако до сих пор не было ни одного сообщения, что кто-то умер от передозировки этого легкого наркотика.Медики из Колорадо сообщили о первом в истории случае смерти человека от передозировки марихуаны. Это случилось с 11-месячным мальчиком.Результаты были опубликованы в журнале «Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine». Согласно исследованию, 11-месячный ребенок был госпитализирован в отделение неотложной помощи после припадка. Опекун ребенка пожаловался врачам, что ребенок был раздражительным, сонным и его часто рвало, хотя в истории болезни значилось, что мальчик полностью здоров. В больнице его здоровье начало стремительно ухудшаться и врачам пришлось интубировать малыша, чтобы он мог дышать. В итоге у него остановилось сердце.После смерти мальчика врачи попытались выяснить, что пошло не так. У мальчика были все симптомы состояния, называемого миокардитом, когда воспаляются сердечные мышцы. После повторных анализов крови, врачи обнаружили виновника - тетрагидроканнабинол, основной психоактивный компонент марихуаны.«Единственное, что мы нашли, это марихуана. Высокие концентрации марихуаны в его крови", - сказал один из врачей.Пока точно не известно каким образом мальчик получил столь высокие дозы наркотика. Известно лишь то, что его родители часто злоупотребляли марихуаной, некоторые врачи высказали предположение, что каннабис мог попасть в организм через еду.