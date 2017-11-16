Зафиксирован первый случай передозировки марихуаной: умер 11-летний ребенок

Фото: AmericaRU.com
Медики из Колорадо сообщили о первом в истории случае смерти человека от передозировки марихуаны. Это случилось с 11-месячным мальчиком.
Результаты были опубликованы в журнале «Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine». Согласно исследованию, 11-месячный ребенок был госпитализирован в отделение неотложной помощи после припадка. Опекун ребенка пожаловался врачам, что ребенок был раздражительным, сонным и его часто рвало, хотя в истории болезни значилось, что мальчик полностью здоров. В больнице его здоровье начало стремительно ухудшаться и врачам пришлось интубировать малыша, чтобы он мог дышать. В итоге у него остановилось сердце.
После смерти мальчика врачи попытались выяснить, что пошло не так. У мальчика были все симптомы состояния, называемого миокардитом, когда воспаляются сердечные мышцы. После повторных анализов крови, врачи обнаружили виновника - тетрагидроканнабинол, основной психоактивный компонент марихуаны.
«Единственное, что мы нашли, это марихуана. Высокие концентрации марихуаны в его крови", - сказал один из врачей.
Пока точно не известно каким образом мальчик получил столь высокие дозы наркотика. Известно лишь то, что его родители часто злоупотребляли марихуаной, некоторые врачи высказали предположение, что каннабис мог попасть в организм через еду.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Стивен Колберт высмеял Трампа за глоток воды →
- Чарльз Мэнсон госпитализирован, его состояние ухудшается →
- Австралийский дипломат разбился насмерть, упав с террасы в Нью-Йорке →
- Армия США оплатила операцию по смене пола →
- Стрельба в Северной Калифорнии: четверо убито →
- Бывший футболист из "Даллас Ковбойз" перерезал горло своей жене →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119105
http://www.americaru.com/news/119105