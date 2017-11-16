Мэрайа Кэри отменила концерты из-за болезни

Фото: AmericaRU.com
«Ягнята мои! Как раз к предрождественскому сезону, я уже получила подарок от себя самой; прекрасная инфекция верхних дыхательных путей после перенесенного гриппа на прошлой неделе. Супер! - написала она в своем блоге на Twitter. – Вы знаете, что больше всего я люблю проводить рождественские праздники на сцене, но сейчас я вынуждена по рекомендациям своего лечащего врача соблюдать покой до тех пор, пока он не разрешит петь на сцене. А пока, увы, я должна отменить первые несколько концертов моего нового рождественского тура. Я сделаю все возможное, чтобы скоро увидеться с вами».
Предполагалось, что Кэри начнет свой тур 17 ноября в Онтарио в казино «Colosseum at Caesars Windsor».
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Картину Леонардо да Винчи продали за 450 миллионов долларов →
- Барби отныне будет носить хиджаб →
- Алек Болдуин утверждает, что жена Трампа любит его воплощение больше, чем мужа →
- Харви Вайнштайн нанял частных детективов и бывших шпионов для дискредитации обвинителей и журналистов →
- Паттон Освальт женился на Мередит Селенджер →
- Алек Болдуин и жена Хилария ждут четвертого ребенка →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119103
http://www.americaru.com/news/119103