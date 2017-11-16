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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМэрайа Кэри отменила концерты из-за болезни
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Мэрайа Кэри отменила концерты из-за болезни


Мэрайа Кэри отменила концерты из-за болезни
Фото: AmericaRU.com
Мэрайа Кэри (Mariah Carey) была вынуждена отменить несколько своих первых концертов в рамках тура «All I Want for Christmas Is You» из-за болезни, о чем певица сообщила в социальных сетях.

«Ягнята мои! Как раз к предрождественскому сезону, я уже получила подарок от себя самой; прекрасная инфекция верхних дыхательных путей после перенесенного гриппа на прошлой неделе. Супер! - написала она в своем блоге на Twitter. – Вы знаете, что больше всего я люблю проводить рождественские праздники на сцене, но сейчас я вынуждена по рекомендациям своего лечащего врача соблюдать покой до тех пор, пока он не разрешит петь на сцене. А пока, увы, я должна отменить первые несколько концертов моего нового рождественского тура. Я сделаю все возможное, чтобы скоро увидеться с вами».

Предполагалось, что Кэри начнет свой тур 17 ноября в Онтарио в казино «Colosseum at Caesars Windsor».
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