Мэрайа Кэри отменила концерты из-за болезни

Мэрайа Кэри (Mariah Carey) была вынуждена отменить несколько своих первых концертов в рамках тура «All I Want for Christmas Is You» из-за болезни, о чем певица сообщила в социальных сетях.«Ягнята мои! Как раз к предрождественскому сезону, я уже получила подарок от себя самой; прекрасная инфекция верхних дыхательных путей после перенесенного гриппа на прошлой неделе. Супер! - написала она в своем блоге на Twitter. – Вы знаете, что больше всего я люблю проводить рождественские праздники на сцене, но сейчас я вынуждена по рекомендациям своего лечащего врача соблюдать покой до тех пор, пока он не разрешит петь на сцене. А пока, увы, я должна отменить первые несколько концертов моего нового рождественского тура. Я сделаю все возможное, чтобы скоро увидеться с вами».Предполагалось, что Кэри начнет свой тур 17 ноября в Онтарио в казино «Colosseum at Caesars Windsor».