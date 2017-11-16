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Главная страница → Раздел: НекрологРэпер Лил Пип умер в возрасте 21 года
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Рэпер Лил Пип умер в возрасте 21 года


Рэпер Лил Пип умер в возрасте 21 года
Фото: AmericaRU.com
Звезда Лил Пип (Lil Peep), который за последние два года стал одним из самых ярких и перспективных молодых талантов поп-музыки, умело сочетавший в своем творчестве хип-хоп и эмо, умер в среду вечером в возрасте 21 года.

Сара Стэннетт (Sarah Stennett), исполнительный директор компании «First Access Entertainment», которая работала с Лил Пипом в прошлом году, подтвердила смерть рэпера в четверг. Стенетт сказала, что «поговорила с его матерью, и что она попросила сообщить, что очень гордится сыном и всем тем чего ему удалось за столь короткую жизнь».

По сообщению «Guardian», музыкант был доставлен в больницу после предполагаемой передозировки.

Лил Пип, которого на самом деле звали Густав Ар (Gustav Ahr), родился 1 ноября 1996 года и рос на Лонг-Айленде, в семье преподавателей.

После окончания средней школы он переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать серьезно заниматься музыкой, публикуясь сначала на YouTube, а потом на потоковой платформе SoundCloud.

Во время короткого, но стремительно взлета, рэпер боролся с наркозависимостью и суицидальными наклонностями, которые преследовали его еще с подросткового периода.
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