В США отменили запрет на ввоз слоновой кости из Зимбабве

16 ноября 2017 года, 17:02

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/119099

Администрация Трампа объявила в среду, что слоновая кость, добываемая в Зимбабве и Замбии, теперь может свободно импортироваться в Соединенные Штаты в качестве охотничьих трофеев. Таким образом, запрет, который был введен при президенте Бараке Обаме, отменен.Несмотря на то, что африканские слоны находятся под угрозой исчезновения, Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США заявила: «Законная, хорошо организованная спортивная охота… может помочь сохранить определенные виды, стимулируя местные сообщества сохранять виды и внося крайне необходимые денежные средства в охрану этих видов».При администрации Обамы вывоз охотничьих трофеев был разрешен только в таких странах как Южная Африка. Но это не касалось Зимбабве и Замбии, поскольку в 2015 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США решила, что эти страны не смогли предоставить объективные данные о популяции слонов.Что поменялось теперь в Зимбабве и Замбии, пока не ясно. Согласно данным проекта «Great Elephant Census», поголовье африканских слонов в этих странах за последний год сократилось на шесть процентов. Пресс-секретарь службы пообещала, что объяснение будет опубликовано в пятницу в Федеральном реестре.