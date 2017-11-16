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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМы можем иметь лишний вес, потому что слишком быстро едим
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Мы можем иметь лишний вес, потому что слишком быстро едим


Мы можем иметь лишний вес, потому что слишком быстро едим
Фото: AmericaRU.com
Согласно новому исследованию, представленному на встрече Американской ассоциации сердца, слишком быстрое поедание блюд может может увеличить риск возникновения ожирения или развития метаболического синдрома.

Мы должны медленно питаться, чтобы повысить общее состояние здоровья, говорят американские ученые. чем быстрее мы едим, тем более вероятно, что наступит переедание. Кроме того, употребление в пищу быстро может вызвать внезапные и частые колебания уровня сахара в крови, которые могут привести к резистентности к инсулину, а значит – к развитию сахарного диабета.

Для исследования группа ученых изучила 642 мужчин и 441 женщину со средним возрастом 51,2 года. Ни один из них не имел метаболического синдрома в начале исследования - в 2008 году. Участники были разделены на три категории в зависимости от скорости питания. Оказалось, что в течение 5 лет быстрые едоки чаще (на 11,6%) развивают метаболический синдром, ведущий к ожирению и диабету.
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