Мы можем иметь лишний вес, потому что слишком быстро едим

Фото: AmericaRU.com
Мы должны медленно питаться, чтобы повысить общее состояние здоровья, говорят американские ученые. чем быстрее мы едим, тем более вероятно, что наступит переедание. Кроме того, употребление в пищу быстро может вызвать внезапные и частые колебания уровня сахара в крови, которые могут привести к резистентности к инсулину, а значит – к развитию сахарного диабета.
Для исследования группа ученых изучила 642 мужчин и 441 женщину со средним возрастом 51,2 года. Ни один из них не имел метаболического синдрома в начале исследования - в 2008 году. Участники были разделены на три категории в зависимости от скорости питания. Оказалось, что в течение 5 лет быстрые едоки чаще (на 11,6%) развивают метаболический синдром, ведущий к ожирению и диабету.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Билл Гейтс присоединится к борьбе с болезнью Альцгеймера →
- Десятимесячный ребенок из Мексики успел набрать 62 фунта →
- Медики считают, что курильщики должны перейти на вейп →
- Исследователи обнаружили гендерное неравенство в оказании неотложной помощи →
- Новая генная терапия может помочь незрячим частично восстановить зрение →
- Ученые открыли причину, по которой стоит выбрать пиццу с грибами, а не с ананасами →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119097
http://www.americaru.com/news/119097