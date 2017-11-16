NASA выдает прогноз, какие города уйдут под воду от таяния льда

16 ноября 2017 года, 13:30

Фото: AmericaRU.com

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Новый инструмент NASA позволил составить прогноз, какие именно города будут затронуты затоплениями из-за таяния ледников.Этот инструмент включил данные вращения Земли и гравитационные эффекты, чтобы предсказать, как вода будет «перераспределяться» глобально. Инструмент был разработан учеными Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, результаты опубликованы в журнале Science Advances.Автор Эрик Ивинс (Erik Ivins) отметил: «Когда города и страны пытаются строить планы по смягчению наводнений, они должны думать о будущем на ближайшие 100 лет, и оценивать риск так же, как это делают страховые компании».Для Нью-Йорка предметом озабоченности является вся северная и восточная части ледникового щита. Полный список городов и данные о влиянии поднятия моря можно посмотреть на сайте NASA.