NASA выдает прогноз, какие города уйдут под воду от таяния льда

Фото: AmericaRU.com
Этот инструмент включил данные вращения Земли и гравитационные эффекты, чтобы предсказать, как вода будет «перераспределяться» глобально. Инструмент был разработан учеными Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Автор Эрик Ивинс (Erik Ivins) отметил: «Когда города и страны пытаются строить планы по смягчению наводнений, они должны думать о будущем на ближайшие 100 лет, и оценивать риск так же, как это делают страховые компании».
Для Нью-Йорка предметом озабоченности является вся северная и восточная части ледникового щита. Полный список городов и данные о влиянии поднятия моря можно посмотреть на сайте NASA.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- На западе США упал большой метеорит →
- Одна из арабских стран собирается высадиться на Марсе уже через три года →
- 8 тысяч лет назад вино уже было известно человечеству →
- Акула из эпохи динозавров поймана у побережья Португалии →
- Ракета SpaceX взорвалась на старте во время испытаний →
- «Uber» разработает воздушное такси к 2020 году →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119095
http://www.americaru.com/news/119095