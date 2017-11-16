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На западе США упал большой метеорит


На западе США упал большой метеорит
Фото: AmericaRU.com
Огненный шар рассек небо в западной части США – в этом районе достаточно крупный метеорит упал на Землю.

Камера в машине жителя Аризоны Джоны Хирша (Jonah Hirsch) сняла, как огненный шар проносит по небу в районе Феникса во вторник ночью.

Астрономы говорят, что это был метеорит довольно значительного размера. Американское метеорологическое общество получило 110 звонков о болиде из Аризоны, Калифорнии, Нью-Мексико, Невады и Юты.

«Учитывая скорость, это был метеор в несколько десятков сантиметров, а не просто фрагмент космического мусора», - заявил Лоуренс Гарви, куратор Центра исследований метеоритов Аризонского университета.
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