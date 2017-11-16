На западе США упал большой метеорит

Фото: AmericaRU.com
Камера в машине жителя Аризоны Джоны Хирша (Jonah Hirsch) сняла, как огненный шар проносит по небу в районе Феникса во вторник ночью.
Астрономы говорят, что это был метеорит довольно значительного размера. Американское метеорологическое общество получило 110 звонков о болиде из Аризоны, Калифорнии, Нью-Мексико, Невады и Юты.
«Учитывая скорость, это был метеор в несколько десятков сантиметров, а не просто фрагмент космического мусора», - заявил Лоуренс Гарви, куратор Центра исследований метеоритов Аризонского университета.
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