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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧарльз Мэнсон госпитализирован, его состояние ухудшается
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Чарльз Мэнсон госпитализирован, его состояние ухудшается


Чарльз Мэнсон госпитализирован, его состояние ухудшается
Фото: AmericaRU.com
Известный серийный убийца отбывает пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме. На днях Чарльз Мэнсон (Charles Manson) попал в больницу, поскольку его состояние ухудшается.

Один из самых известных серийных убийц, создатель и лидер целого культа в Америке, которому сейчас 83 года, три дня назад был госпитализирован в Бейкерсфилд, штат Калифорния. Это подтвердил представитель шерифа округа Керн Билл Смолвуд.

Пока известно, что Мэнсон все еще жив, но в тяжелом состоянии. Инсайндер заявил TMZ, что здоровье заключенного ухудшается. Его нашли в камере без сознания под одеялами, он был очень бледен. Тюремные охранники считают, что его конец – «лишь вопрос времени».

В этом году Мэнсон ранее был госпитализирован в связи с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Мэнсон отбывает пожизненное заключение с 1971 года. Он собрал группу преданных последователей в 1960-х годах, создал культ, который позже стал известен как «семья Мэнсона». Члены культа убили семь человек.
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