Австралийский дипломат разбился насмерть, упав с террасы в Нью-Йорке

16 ноября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Австралийский дипломат, который разозлился на другого человека и начал спорить с ним, упал с террасы на седьмом этаже здания около Эмпайр-стейт-билдинг. Он разбился насмерть сообщает полиция Нью-Йорка.Дипломат Джулиан Симпсон (Julian Simpson) и еще несколько человек вышли на террасу многоквартирного дома, чтобы посмотреть на свет в Эмпайр-стейт-билдинг – утром небоскреб был освещен радужными красками. У людей возник разговор о равенстве в браке, австралийцы рассуждали о возможном разрешение однополых браков в стране уже в этом году. По информации полиции, Симсон каким-то образом неловко развернул женщину, и это рассердило ее мужа. Они начали спорить и даже начали играть в игру доверия, выступая вперед на террасе и откидываясь назад.Симпсон схватился за руку другого человека, но поскользнулся и упал вниз. Он был официальным лицом миссии Организации Объединенных Наций в Австралии. Департамент иностранных дел и торговли Австралии оказывает помощь семье погибшего дипломата.