Картину Леонардо да Винчи продали за 450 миллионов долларов

16 ноября 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/119087

После 19-минутной битвы между пятью участникам торгов картина легендарного художника Леонардо да Винчи (Leonardo DaVinci) «Сальватор Мунди» была продана на Christie`s в среду вечером за 450,3 миллионов долларов. Таким образом, шедевр стал самой дорогой картиной в мире.До этого самой дорогостоящей считали «Женщины Алжира» Пабло Пикассо, проданные в мае 2015 года за 179,5 миллионов долларов на аукционе Christie`s. Торги за да Винчи стали настоящей битвой ценителей, в результате победил анонимный покупатель. Аукционист Юсси Пилкканен назвал продажу «историческим моментом»,Некоторые искусствоведы сомневаются в подлинности этого шедевра, другие заявляют о ее поврежденном состоянии. Тем не менее, это не помешало продать картину за астрономическую сумму. «Это был потрясающий, эпический триумф», - сказал Тодд Левин, исскуствовед из Нью-Йорка.Маркетинговая кампания Christie`s по продаже да Винчи стала беспрецедентной в мире искусства; это был первый случай, когда аукционный дом привлек внешнее агентство для рекламы торгов. Компания создала видеоролик о картине для гонконгских клиентов, где шедевр назван «святым граалем сферы искусства».