Картину Леонардо да Винчи продали за 450 миллионов долларов

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До этого самой дорогостоящей считали «Женщины Алжира» Пабло Пикассо, проданные в мае 2015 года за 179,5 миллионов долларов на аукционе Christie`s. Торги за да Винчи стали настоящей битвой ценителей, в результате победил анонимный покупатель. Аукционист Юсси Пилкканен назвал продажу «историческим моментом»,
Некоторые искусствоведы сомневаются в подлинности этого шедевра, другие заявляют о ее поврежденном состоянии. Тем не менее, это не помешало продать картину за астрономическую сумму. «Это был потрясающий, эпический триумф», - сказал Тодд Левин, исскуствовед из Нью-Йорка.
Маркетинговая кампания Christie`s по продаже да Винчи стала беспрецедентной в мире искусства; это был первый случай, когда аукционный дом привлек внешнее агентство для рекламы торгов. Компания создала видеоролик о картине для гонконгских клиентов, где шедевр назван «святым граалем сферы искусства».
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