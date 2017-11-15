Армия США оплатила операцию по смене пола

15 ноября 2017 года, 21:30

Фото: AmericaRU.com

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Военнослужащий, который проходит действительную военную службу, смог добиться проведения операции по смене пола за счет армии США, сообщил Пентагон. В то время как дебаты про допустимость службы трансгендеров в армии активно продолжаются.Представитель министерства обороны Дана Уайт (Dana White) сказала, что операция была проведена во вторник в частной больнице и была оплачена армейской медицинской страховкой, потому что врач посчитал, что операция необходима с медицинской точки зрения.«Военные госпитали не имеют хирургического опыта для проведения такого типа операции, поэтому она проводились в частной больнице», - сказал Уайт, добавив, что, поскольку военнослужащий «уже начал курс по пересадке половых органов, то врач счел эту операцию неотложной с медицинской точки зрения».Администрация Обамы в прошлом году устранила давний запрет на транссексуалов, служащих в армии. Но президент Дональд Трамп написал в Твиттере в июле, что федеральное правительство «не примет или не позволит» транссексуалам служить «в любом качестве» в вооруженных силах.Трамп позже дал указание министру обороны Джиму Мэттису (Jim Mattis) на прекращение использования федеральных средств для оплаты операций по изменению пола и медикаментов, за исключением случаев, когда необходимо защитить здоровье человека, который уже начал трансформацию.В прошлом месяце федеральный судья постановил о запрете администрации Трампа продолжать этот план.