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Армия США оплатила операцию по смене пола


Армия США оплатила операцию по смене пола
Фото: AmericaRU.com
Военнослужащий, который проходит действительную военную службу, смог добиться проведения операции по смене пола за счет армии США, сообщил Пентагон. В то время как дебаты про допустимость службы трансгендеров в армии активно продолжаются.

Представитель министерства обороны Дана Уайт (Dana White) сказала, что операция была проведена во вторник в частной больнице и была оплачена армейской медицинской страховкой, потому что врач посчитал, что операция необходима с медицинской точки зрения.

«Военные госпитали не имеют хирургического опыта для проведения такого типа операции, поэтому она проводились в частной больнице», - сказал Уайт, добавив, что, поскольку военнослужащий «уже начал курс по пересадке половых органов, то врач счел эту операцию неотложной с медицинской точки зрения».

Администрация Обамы в прошлом году устранила давний запрет на транссексуалов, служащих в армии. Но президент Дональд Трамп написал в Твиттере в июле, что федеральное правительство «не примет или не позволит» транссексуалам служить «в любом качестве» в вооруженных силах.

Трамп позже дал указание министру обороны Джиму Мэттису (Jim Mattis) на прекращение использования федеральных средств для оплаты операций по изменению пола и медикаментов, за исключением случаев, когда необходимо защитить здоровье человека, который уже начал трансформацию.

В прошлом месяце федеральный судья постановил о запрете администрации Трампа продолжать этот план.
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