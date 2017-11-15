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Однополые браки раскололи австралийское общество


Однополые браки раскололи австралийское общество
Фото: AmericaRU.com
Голосование в Австралии за легализацию однополых браков и победа над религиозной кампанией против голосования вызвали восторг у населения во многих городах страны.

На референдуме, который проводился по почте, был выявлен 61, 6 процент австралийцев, которые проголосовали в пользу предоставления возможности жениться гомосексуалистам. В выборах участвовало 12,7 миллиона австралийцев из шестнадцати.

Хотя исполнение результатов голосования не является обязательным, все крупные лидеры политических партий обещали выполнить это решение, которое сделало бы Австралию одной из двух десятков стран, где разрешены однополые браки.

«Народ Австралии выразил свою волю, и я намерен выполнить ее к Рождеству», - сказал премьер-министр Малкольм Тернбулл (Malcolm Turnbull).

В богатой, урбанизированной стране, где 52 процента людей считают себя христианами, согласно переписи прошлого года, голосование представляет собой поражение для двух больших церквей Австралии. Католической и англиканской церквей, которые организовали кампанию против референдума.

Это демонстрирует глубокий раскол в австралийском обществе. Оппозиция была сосредоточена в пригородах с большим количеством иммигрантов рабочего класса, в том числе в районах, популярных среди исламских общин.
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