В Южной Корее из-за землетрясения отменены вступительные экзамены

15 ноября 2017 года, 19:27

Фото: AmericaRU.com

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В Южной Корее перенесли ежегодные вступительные экзамены в университет на неделю из-за землетрясения силой в 5,4 балла. Министр образования Южной Кореи сказал, что экзамен, который намечался на четверг, будет перенесен. Это было второе по силе землетрясение в стране.Представители южнокорейского правительства заявили на брифинге для СМИ, что ущерб от землетрясения был значительным. Из-за разрушений многие абитуриенты не могут добраться до университетов, поэтому экзамен перенесен на 23 ноября.Землетрясение охватило площадь в около 9 км (5 миль) недалеко от портового города Пхохан, сообщает Метеорологическая администрация Кореи.«Сотрясение ощущалось по всей стране, и было много сообщений о незначительном ущербе, но процессы на ядерных реакторах не были затронуты», - сообщил государственный ядерный оператор Korea Hydro & Nuclear Power Co.Вступительный экзамен в университет считается очень ответственным и важным событием в жизни корейцев. Южная Корея имеет относительно небольшую сейсмическую активность, по сравнению, например, с Японией.Год назад Южную Корею сотрясло землетрясение силой в 5,8 баллов.