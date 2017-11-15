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В Южной Корее из-за землетрясения отменены вступительные экзамены


В Южной Корее из-за землетрясения отменены вступительные экзамены
Фото: AmericaRU.com
В Южной Корее перенесли ежегодные вступительные экзамены в университет на неделю из-за землетрясения силой в 5,4 балла. Министр образования Южной Кореи сказал, что экзамен, который намечался на четверг, будет перенесен. Это было второе по силе землетрясение в стране.

Представители южнокорейского правительства заявили на брифинге для СМИ, что ущерб от землетрясения был значительным. Из-за разрушений многие абитуриенты не могут добраться до университетов, поэтому экзамен перенесен на 23 ноября.

Землетрясение охватило площадь в около 9 км (5 миль) недалеко от портового города Пхохан, сообщает Метеорологическая администрация Кореи.

«Сотрясение ощущалось по всей стране, и было много сообщений о незначительном ущербе, но процессы на ядерных реакторах не были затронуты», - сообщил государственный ядерный оператор Korea Hydro & Nuclear Power Co.

Вступительный экзамен в университет считается очень ответственным и важным событием в жизни корейцев. Южная Корея имеет относительно небольшую сейсмическую активность, по сравнению, например, с Японией.

Год назад Южную Корею сотрясло землетрясение силой в 5,8 баллов.
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