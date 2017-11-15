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Главная страница → Раздел: ПрогрессОдна из арабских стран собирается высадиться на Марсе уже через три года
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Одна из арабских стран собирается высадиться на Марсе уже через три года


Одна из арабских стран собирается высадиться на Марсе уже через три года
Фото: AmericaRU.com
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что, несмотря на то, что их космическому агентству всего три года, они по-прежнему намерены запустить зонд на Марс к 2020 году. Зонд Надежды коснется красной планеты в 2021 году, чтобы отметить пятидесятилетие объединения ОАЭ.

Выступая на Dubai Airshow во вторник, генеральный директор Космического агентства ОАЭ, Мохаммед Аль-Ахбаби (Mohammed Al Ahbabi) сказал, что первая в истории арабская и исламская космическая миссия была предназначена для развития и вдохновения.

«У нас есть национальные идеи - вдохновлять молодых людей и обеспечивать доверие к нам, объединиться с международным научным сообществом, развивать технологии», - сказал Аль-Ахбаби.

Генеральный директор сообщил, что, несмотря на политические трудности в регионе, программа уложится в сроки в рамках бюджета. После запуска зонд пролетит около 40 миллионов миль в течение девяти месяцев, прежде чем приступить к изучению атмосферы и климата Марса.

Космическое агентство ОАЭ, которое поддерживает программу, было сформировано в июле 2014 года и ей было обеспечена государственная и частная поддержка в размере 5,2 млрд. долларов.

Ближний Восток рассматривается как хорошее место для стартовой площадки, поскольку здесь мягкий климат, есть немало открытых пустынных пространств и рядом расположен экватор, что потребует меньше усилий, чтобы вывести ракеты на орбиту.

Аль-Ахбаби добавил, что космическая программа ОАЭ поможет воскресить утраченное арабское наследие исследователей галактики.

«Этот регион, 600 или 700 лет назад, был колыбелью астрономии. Две трети звезд, которые мы видим своими невооруженными глазами, имеют арабские или исламские имена», - сказал он.
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