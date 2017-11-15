Что произошло, если американцы стали бы веганами

15 ноября 2017 года, 16:22

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/119077

Соединенные Штаты лидируют по потреблению мяса. Средний американец употребляет примерно 97 килограммов (214 фунтов) мяса - включая говядину, свинину, курицу и овец – каждый год. Для сравнения, среднее мировое значение составляет около 34 килограммов (75 фунтов). Такой масштаб животноводства ударяет по окружающей среде.Многие утверждают, что если бы все мы стали веганами, это помогло бы решить проблему изменения климата, поэтому группа исследователей решила проверить – так ли это. Они подсчитали, что произойдет, если все население пресловутых плотоядных американцев бросит есть мясо и связанные с ним продукты и перейдет исключительно на растительную пищу. Результаты не так просты, как вы могли ожидать.Прокормить 320 миллионов человек это уже сама по себе интенсивная углеродоемкость, особенно когда потребляется столько мяса. В среднем в США требуется 7 килограммов (15 фунтов) кукурузы для производства всего 1 килограмма (2,2 фунта) мяса. Выращивание кукурузы сопряжено с выбросами из-за использования техники, да и сами животные являются значительными источниками парниковых газов. Около 9 процентов выбросов парниковых газов в США в 2015 году были связаны с сельским хозяйством, и считается, что животноводство внесло значительный вклад в эту цифру.Поэтому, если бы все американцы в одночасье перестали есть мясо, вы бы подумали, что выбросы парниковых газов из этого сектора немедленно упадут, по крайней мере, наполовину. Однако, результаты исследования, опубликованного в «Proceedings of the National Academy of Sciences» показало, что это не совсем так, поскольку выбросы упали бы всего лишь на 28 процентов. Это составляет около 2,5% от общего объема выбросов парниковых газов в США.Это связано с рядом факторов. В первую очередь, возникает много отходов от сельскохозяйственных культур, будь то кукурузные стебли или ботва картофеля, которые, будучи непригодными для потребления человеком, прекрасно кормят животных. Таким образом, без животных, этот мусор просто бы сжигался, выпуская около 1,8 миллиона тонн (2 миллиона американских тонн) углерода.Далее, обеспечение достаточного количества растительного питания для такого большого населения вызовет огромный всплеск спроса на удобрения. И это при том, что без животноводства сельское хозяйство лишиться навоза. Фермерам пришлось бы полагаться на искусственные удобрения, а это еще около 20 тонн углерода в атмосферу.К тому же, не стоит забывать, что переход на растительную пищу приведет к негативному влиянию на здоровье людей. Возникнет дефицит витаминов А и В12, будет не хватать кальция и некоторых жирных кислот. Исследователи приводят в пример уже существующих веганов, которые сталкиваются с проблемами со здоровьем.Поэтому, как видно, что, несмотря на негативное влияние на окружающую среду, животноводство приносит и определенную «экологическую выгоду».