Стрельба в Северной Калифорнии: четверо убито

15 ноября 2017 года, 15:09

Фото: AmericaRU.com

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Четыре человека были убиты в результате хаотичной стрельбы, открытой злоумышленником, сообщает полиция Северной Калифорнии. Происшествие продолжалось 45 минут. Кроме убитых еще 10 человек получили ранения, включая ученика школы. Подозреваемый Кевин Янсон Нил (Kevin Janson Neal) был застрелен полицией.Злоумышленник атаковал семь мест в сельской общине Ранчо Техама, в числе которых и местная начальная школа. Сотрудники школы успели вовремя заблокировать подступы к школе, чтобы преступник не смог туда проникнуть.По словам полиции, цели преступники были случайны. Во время происшествия он угнал два автомобиля, а при нем были найдены полуавтоматическая винтовка и два пистолета.Нил был известен властям, по крайней мере, сообщается об одном аресте. Его соседи жаловались на него в последние дни, говоря, что Нил ведет себя неадекватно.Вооруженный злоумышленник в 8:00 утра убил своих двух соседей, затем угнал их грузовичок и поехал к начальной школе. По дороге он начала беспорядочно стрелять по прохожим.Когда он приближался к школе, школьная администрация быстро среагировала и приняла решения заблокировать входы в школу.«Своевременные действия этих школьных сотрудников спасли бесчисленное количество жизней», - сказал помощник окружного шерифа.Злоумышленник попытался войти в школу, но не смог. Тогда он открыл огонь по окнам и ранил кого-то из учеников. Через несколько минут на место происшествия поспела полиция, которая расстреляла подозреваемого.Должностные лица все еще пытаются узнать о прошлом стрелка, включая предполагаемое нападение в начале этого года на одного из его соседей, которых он убил во вторник. Мотив для стрельбы до сих пор не ясен.