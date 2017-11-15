Стрельба в Северной Калифорнии: четверо убито

Фото: AmericaRU.com
Злоумышленник атаковал семь мест в сельской общине Ранчо Техама, в числе которых и местная начальная школа. Сотрудники школы успели вовремя заблокировать подступы к школе, чтобы преступник не смог туда проникнуть.
По словам полиции, цели преступники были случайны. Во время происшествия он угнал два автомобиля, а при нем были найдены полуавтоматическая винтовка и два пистолета.
Нил был известен властям, по крайней мере, сообщается об одном аресте. Его соседи жаловались на него в последние дни, говоря, что Нил ведет себя неадекватно.
Вооруженный злоумышленник в 8:00 утра убил своих двух соседей, затем угнал их грузовичок и поехал к начальной школе. По дороге он начала беспорядочно стрелять по прохожим.
Когда он приближался к школе, школьная администрация быстро среагировала и приняла решения заблокировать входы в школу.
«Своевременные действия этих школьных сотрудников спасли бесчисленное количество жизней», - сказал помощник окружного шерифа.
Злоумышленник попытался войти в школу, но не смог. Тогда он открыл огонь по окнам и ранил кого-то из учеников. Через несколько минут на место происшествия поспела полиция, которая расстреляла подозреваемого.
Должностные лица все еще пытаются узнать о прошлом стрелка, включая предполагаемое нападение в начале этого года на одного из его соседей, которых он убил во вторник. Мотив для стрельбы до сих пор не ясен.
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